Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Das Wetter: Nachts verbreitet stark bewölkt oder neblig. In Teilen der Mitte und des Ostens leichter Schneefall, ebenso an den Küsten sowie im Südosten und am Alpenrand. Tiefstwerte minus 1 bis minus 8 Grad. Am Tag bedeckt, im Norden und im Südwesten auch sonnige Abschnitte. Im Nordosten und Südosten zeitweise leichter Schneefall. Temperaturen minus 3 bis plus 2 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.