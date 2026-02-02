Wetter
Meist bewölkt, im Nordosten und Süden länger sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs über Skandinavien wird mit östlicher Strömung kalte Festlandsluft in den Norden und Osten gelenkt. Im Westen und Süden ist mildere Meeresluft vorherrschend.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Meist bewölkt, im Nordosten und Süden länger sonnig. Im Nordwesten und Südwesten etwas Regen. Höchstwerte in der Nordosthälfte minus 10 bis minus 2 Grad, sonst 0 bis 6 und am Rhein 8 bis 10 Grad. Morgen bewölkt, gebietsweise Regen oder Schnee. Temperaturen minus 7 bis plus 11 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Norden bedeckt mit abziehendem Schneefall. Sonst zeitweise sonnig. Minus 5 bis plus 11 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.