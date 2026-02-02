Die Vorhersage:
Meist bewölkt, im Nordosten und Süden länger sonnig. Im Nordwesten und Südwesten etwas Regen. Höchstwerte in der Nordosthälfte minus 10 bis minus 2 Grad, sonst 0 bis 6 und am Rhein 8 bis 10 Grad. Morgen bewölkt, gebietsweise Regen oder Schnee. Temperaturen minus 7 bis plus 11 Grad.
Meist bewölkt, im Nordosten und Süden länger sonnig. Im Nordwesten und Südwesten etwas Regen. Höchstwerte in der Nordosthälfte minus 10 bis minus 2 Grad, sonst 0 bis 6 und am Rhein 8 bis 10 Grad. Morgen bewölkt, gebietsweise Regen oder Schnee. Temperaturen minus 7 bis plus 11 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch im Norden bedeckt mit abziehendem Schneefall. Sonst zeitweise sonnig. Minus 5 bis plus 11 Grad.
Am Mittwoch im Norden bedeckt mit abziehendem Schneefall. Sonst zeitweise sonnig. Minus 5 bis plus 11 Grad.
Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.