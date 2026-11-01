Wetter
Meist bewölkt mit örtlichen Auflockerungen

Der Wetterbericht, die Lage: Hoher Luftdruck bestimmt das Wetter in weiten Teilen Deutschlands. Am Abend erreicht ein Tiefausläufer von der Nordsee her den Nordwesten.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen. Vom Nordosten bis zur Mitte zeitweise Auflockerungen. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Am Tag meist bewölkt mit örtlichen Auflockerungen, vor allem im Nordosten und Südwesten sowie in der Mitte. Gegen Abend von der Nordsee her etwas Regen. Temperaturen 6 bis 13 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag viele Wolken, in der Nordwesthälfte mitunter etwas Regen. Vornehmlich im Südwesten Auflockerungen. 4 bis 12 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.