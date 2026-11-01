Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen. Vom Nordosten bis zur Mitte zeitweise Auflockerungen. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Am Tag meist bewölkt mit örtlichen Auflockerungen, vor allem im Nordosten und Südwesten sowie in der Mitte. Gegen Abend von der Nordsee her etwas Regen. Temperaturen 6 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag viele Wolken, in der Nordwesthälfte mitunter etwas Regen. Vornehmlich im Südwesten Auflockerungen. 4 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.