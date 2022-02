Wetter Meist bewölkt mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern, südlich der Donau trocken

Das Wetter: Im Süden und Osten abziehende Niederschläge, an den Alpen Schnee, im Norden Schneeregen- und Graupelschauer, sonst wechselnd bewölkt. Für die deutsche Nordseeküste besteht die Gefahr einer Sturmflut. Nachtwerte +4 bis -4 Grad. Am Tag südlich der Donau sonnig und trocken. Sonst wechselnd bewölkt mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern, oberhalb 400 bis 600 Meter Schnee. Höchstwerte 4 bis 9 Grad. Am morgigen Sonntag verbreitet regnerisch, ab 600 bis 800 Meter Schnee. 3 bis 10 Grad.

