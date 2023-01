Wetter

Meist bewölkt, örtlich Regen, Schneeregen oder Schnee

Das Wetter: Nachts meist bedeckt, zeitweise Regen oder Schnee. Tiefstwerte plus 3 bis minus 9 Grad. Am Tag im Norden und Nordwesten längere sonnige Abschnitte. Sonst meist bewölkt und von der Mitte bis in den Süden gebietsweise leichte Schneefälle, örtlich auch Schneeregen oder Regen. Temperaturen 0 bis 5 Grad.

26.01.2023