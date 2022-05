Wetter

Meist bewölkt und trocken

Das Wetter: Heute wechselnd bis stark bewölkt. Im Tagesverlauf vor allem in Bayern und in den zentralen und östlichen Mittelgebirgen Schauer und vereinzelte Gewitter. Sonst gebietsweise Sonne bei 12 bis 19 Grad. An den Küsten etwas kühler.

01.05.2022