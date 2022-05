Die letzten Kirschbäume blühen. (picture alliance/dpa/Marius Becke)

Am Tage nach Nebelauflösung geringe Bewölkung, im Süden in höheren Lagen vereinzelt Schauer oder Gewitter. Im übrigen Land weiter viel Sonnenschein. Temperaturen zwischen 19 Grad im Bergland und bis 27 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag von Norden her Wolkenfelder, dort auch etwas Regen. Sonst sonnig oder locker bewölkt und weitgehend trocken. Höchstwerte 19 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.