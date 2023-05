Wetter

Meist freundlich, gebietsweise auch länger sonnig

Das Wetter: Wechselnd bewölkt, am Nachmittag zunehmend sonnig. An den Alpen nachlassender Regen. Höchstwerte 13 bis 18 Grad, im oberen Bergland, an der Nordsee sowie in Alpennähe um 10 Grad. Morgen an der Nordsee und im Süden bewölkt, aber zumeist trocken. Sonst lockere Bewölkung oder sonnig. 13 bis 20 Grad.

17.05.2023