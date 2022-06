Wetter

Meist freundlich, gebietsweise Schauer

Das Wetter: Vielerorts heiter, im Nordosten sowie am Hochrhein und an den Alpen Schauer und einzelne Gewitter. 16 bis 26 Grad. Morgen in der Südwesthälfte Schauer und Gewitter mit Starkregen und Hagel, lokale Unwetter möglich. Sonst heiter bis wolkig. 17 bis 28 Grad.

02.06.2022