Wetter

Meist freundlich und trocken, 13 bis 20 Grad

Das Wetter: Neben lockeren Wolkenfeldern länger sonnig. Im Nordseeumfeld und im Süden teils stärker bewölkt, aber verbreitet trocken. Höchsttemperaturen von 13 Grad in Küstennähe bis 20 Grad im Südwesten. Morgen, am Tag der Arbeit, im Nordosten viel Sonne. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken, in der Südhälfte stark bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen und einzelne Gewitter. 15 bis 21 Grad,

30.04.2023