Wetter

Meist heiter bis wolkig, 20 bis 28 Grad

Das Wetter: Im Osten und Süden abziehender Regen. Sonst heiter bis wolkig, in der Nordosthälfte einzelne Schauer, im Nordosten auch Gewitter. Höchsttemperaturen zwischen 20 Grad an der Nordsee und 28 Grad an Ober- und Hochrhein. Morgen im Nordosten heiter bis wolkig, sonst vielfach sonnig und trocken. 22 bis 32 Grad.

28.07.2024