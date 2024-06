Wetter

Meist heiter bis wolkig, im Südwesten und an den Alpen schauerartiger Regen

Das Wetter: Im Osten und Nordosten abziehende Schauer und Gewitter. Im Nordwesten, in der Mitte und im Südosten heiter bis wolkig. Im Südwesten und an den Alpen schauerartiger Regen, vereinzelt Gewitter. Höchsttemperaturen 18 bis 25 Grad. Morgen sonnig, im Tagesverlauf Quellbewölkung. Im Bergland und an den Alpen Schauer oder Gewitter. 19 bis 25 Grad.