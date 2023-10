Morgenstimmung (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleu)

Die Vorhersage:

Im Norden und Osten und gelegentlich Regen. Sonst nach Nebelauflösung meist heiter oder sonnig. Später auch von der Nordsee her Wolkenauflockerungen. Höchstwerte im Norden und Osten 16 bis 21, im Westen und Süden 21 bis 26 Grad. Morgen im Norden wechselnd bis stark bewölkt, im Küstenumfeld Schauer. Im Rest des Landes heiter oder sonnig. Temperaturen 18 bis 24 Grad im Norden und 24 bis 30 Grad in der Mitte und im Süden.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag von Nordwesten her kräftige Schauer und Gewitter, am Nachmittag die Mitte und den Osten erreichend. Im Südosten länger sonnig, erst am Abend auch dort Schauer und Gewitter. 17 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.