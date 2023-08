Wetter

Meist heiter oder sonnig

Das Wetter: Nachts wechslend bis gering bewölkt. Im Nordwesten stellenweise Nebel. Tiefstwerte 20 bis 11 Grad. Am Tag heiter oder sonnig. Im Norden und in den Mittelgebirgen einzelne Schauer. An den Alpen auch kräftige Gewitter. 21 bis 35 Grad.

23.08.2023