Wetter

Meist heiter und trocken, 17 bis 28 Grad

Das Wetter: Meist sonnig, nur im Nordosten mehr Wolken, in Ostseenähe einzelne Schauer. Am Nachmittag verbreitet heiter, in der Südwesthälfte vielfach sonnig, trocken. Im Norden 17 bis 21, in der Mitte und im Süden 22 bis 28 Grad. Morgen überwiegend sonnig und trocken bei 19 bis 32 Grad.

14.06.2022