Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Meist leicht bewölkt oder sonnig. Nur im Südwesten und Süden zeitweise wolkig und vereinzelt kurze Schauer. Im Nordosten und Süden sowie an den Küsten 12 bis 17, sonst 16 bis 21 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte sonnig. Im Süden wolkig und am Nachmittag regional einzelne Schauer oder Gewitter. Temperaturen 15 bis 21 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag viel Sonne. Im Südwesten und an den Alpen leichte Schauer- oder Gewitterneigung. 18 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.