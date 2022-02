Wetter Meist Regen und Schnee, teils Sturm- und Orkanböen

Das Wetter: Von Südwesten bis in den Norden und Osten Wolkenverdichtung, nachfolgend Regen, im Norden einzelne Gewitter. Im Westen und Südwesten am Nachmittag kräftige Schauer und mögliche Gewitter. Im Südosten meist trocken mit größeren Wolkenlücken. Höchsttemperaturen 8 bis 18 Grad. Von Westen deutlich auflebender Südwestwind, später im Westebnn und Norden mit Sturm- und Orkanböen. Morgen in der Nordhälfte stark bewölkt mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern, örtlich Gewitter, im Süden auch länger sonnig. 5 bis 12 Grad. Erneut schwere Sturmböen.

18.02.2022