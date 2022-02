Wetter Meist Regen und Schnee, teils Sturm- und Orkanböen

Das Wetter: Von Südwesten bis in den Norden und Osten Wolkenverdichtung, nachfolgend Regen, im Norden einzelne Gewitter. Im Westen und Südwesten am Nachmittag kräftige Schauer. Im Südosten meist trocken. 8 bis 18 Grad. Von Westen deutlich auflebender Südwestwind, später im Westen und Norden mit Sturm- und Orkanböen. Morgen in der Nordhälfte stark bewölkt mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern, örtlich Gewitter, im Süden auch länger sonnig. 5 bis 12 Grad. Erneut schwere Sturmböen.

18.02.2022