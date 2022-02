Hohenzollernbrücke Köln (picture-alliance / dpa)

Die Vorhersage:

Am Abend und in der Nacht im Norden schauerartiger Regen, teils als Graupel oder Schnee. An den Alpen erst Regen, später bis in die Täler sinkende Schneefallgrenze. Sonst wenige Wolken und überwiegend trocken. Tiefstwerte 5 bis minus 3 Grad. Stürmische Böen und Sturmböen, vom Norden bis in die Mitte schwere Sturmböen und einzelne Orkanböen. An den Küsten verbreitet auch extreme Orkanböen. In der zweiten Nachthälfte von Westen und Südwesten nachlassender Wind. Morgen in der Nordhälfte stark bewölkt mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern, örtlich Gewitter, im Süden auch länger sonnig. 5 bis 12 Grad. Erneut schwere Sturmböen.

Die weiteren Aussichten:

Diese Nachricht wurde am 18.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.