Wetter Meist regnerisch, 5 bis 11 Grad

Das Wetter: Stark bewölkt, teils Sprühregen, nur im Alpenvorland größere Wolkenlücken. Später auch teils kräftiger Regen, im westlichen Bergland am Abend Schnee. Höchsttemperaturen 5 bis 11 Grad. Morgen südlich der Donau teils länger sonnig und trocken, sonst meist Regen-, Schnee- oder Graupelschauer. Am Nachmittag von Westen her auch heitere Abschnitte. 4 bis 10 Grad.

04.02.2022