Wetter

Meist sonnig bei 19 bis 30 Grad

Das Wetter: Meist sonnig und trocken mit Durchzug nur einzelner Wolkenfelder. Höchsttemperaturen an den Küsten um 20 Grad. Sonst 22 bis 31 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein. Morgen in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt, von der Nordsee her etwas Regen. In der Südosthälfte meist sonnig, abgesehen von erneuten Eintrübungen durch Saharastaub und Schleierwolken. 18 bis 30 Grad.