Wetter

Meist sonnig oder locker bewölkt - bis zu 31 Grad

Das Wetter: Meist sonnig und klar oder locker bewölkt. Im Tagesverlauf am Alpenrand und im äußersten Nordwesten Quellwolken, vereinzelt kurze Gewitter. Höchsttemperaturen zwischen 20 und 31 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte zunächst heiter, später teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial. Auch im Schwarzwald und am Alpenrand einzelne Gewitter, sonst in der Südosthälfte sonnig und trocken. 20 bis 33 Grad.

18.05.2022