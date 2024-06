Wetter

Meist sonnig, später im Süden Schauer oder Gewitter

Das Wetter: Verbreitet sonnig. Am Alpenrand und Südschwarzwald nachmittags zunehmend Quellbewölkung und einzelne Schauer oder kräftige Gewitter. Temperaturen 25 bis 30, in Küstennähe und im höheren Bergland 20 bis 24 Grad. Morgen weiterhin sonnig. Von Süden her bis zur Mitte Schauer- und Gewitterrisiko. Lokal Unwettergefahr durch Starkregen. 22 bis 32 Grad.