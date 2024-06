Wetter

Meist sonnig und bis zu 30 Grad

Das Wetter: Meist sonnig, im Tagesverlauf gebietsweise lockere Wolken. Im Süden ab dem Nachmittag Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 20 Grad an der Nordsee und bis zu 30 Grad am Rhein. Morgen gering bewölkt und trocken. Von Süden her bis zur Mitte steigendes Schauer- und Gewitterrisiko. Lokal Unwettergefahr durch Starkregen. 22 bis 32 Grad.