Die Vorhersage:
Meist stark bewölkt, in der Nordwesthälfte mitunter etwas Regen, im Südwesten Auflockerungen. Höchstwerte 4 bis 12 Grad. Morgen wolkig, im Norden und Westen ein wenig Sprühregen, im Südwesten teils sonnig. Temperaturen 4 bis 11 Grad.
Meist stark bewölkt, in der Nordwesthälfte mitunter etwas Regen, im Südwesten Auflockerungen. Höchstwerte 4 bis 12 Grad. Morgen wolkig, im Norden und Westen ein wenig Sprühregen, im Südwesten teils sonnig. Temperaturen 4 bis 11 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Auch am Mittwoch verbreitet stark bewölkt, Auflockerungen besonders im Norden und Westen. 5 bis 10 Grad.
Auch am Mittwoch verbreitet stark bewölkt, Auflockerungen besonders im Norden und Westen. 5 bis 10 Grad.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.