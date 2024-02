Wetter

Meist stark bewölkt, teils Regen, im Süden und Südwesten auch Sonne

Das Wetter: Im Süden und Südwesten wechselnd bewölkt, teils auch länger sonnig. Sonst stark bewölkt und zeitweise Regen, in den östlichen Mittelgebirgen oberhalb von 600 bis 800 Metern anfangs Schnee. Höchsttemperaturen im östlichen Bergland 1 bis 5, sonst 6 bis 11 Grad. Morgen meist unterschiedlich stark bewölkt, an der See etwas Regen. Am Alpenrand heiter und trocken. 7 bis 12 Grad.