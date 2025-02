Wetter

Meist stark bewölkt, teils Regen oder Auflockerungen, 8 bis 14 Grad

Das Wetter: Meist stark bewölkt. Von Südwesten her über die Mitte bis in den Osten teils länger andauernder und örtlich kräftiger Regen, im Westen einzelne Gewitter. Von der nördlichen Mitte bis in den Nordwesten Auflockerungen. 8 bis 14 Grad. Morgen vor allem in der Osthälfte vielfach bedeckt und regnerisch. Sonst von Westen her freundlicher mit längeren sonnigen Abschnitten. 6 bis 11 Grad.