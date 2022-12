Regenschauer (picture alliance/Andreas Arnold/dpa)

Das Wetter: Heute meist stark bewölkt bis bedeckt. Vor allem in Baden-Württemberg und Bayern länger andauernde Regenfälle. Sonst gebietsweise schauerartiger Regen, am Nachmittag mitunter kurze Gewitter. Tageshöchstwerte im Norden 5 bis 10 Grad, sonst 9 bis 14 Grad. Morgen an den Alpen und im äußersten Norden bewölkt. Sonst gebietsweise Sonne, vor allem südlich des Mains länger sonnig. Meist trocken. Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.