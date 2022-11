Wetter

Meist trocken, 6 bis 10 Grad

Das Wetter: Am Vormittag teils zäher Nebel oder Hochnebel, teils aufgelockert bewölkt. Am Nachmittag am meisten Sonne in höheren Mittelgebirgslagen und an den Alpen. Von Westen Bewölkungszunahme, bisweilen etwas Regen, sonst noch trocken. Höchstwerte 6 bis 10 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte bewölkt mit Regen. In der Südosthälfte teils aufgelockert bewölkt, teils neblig trüb. 5 bis 9 Grad.

27.11.2022