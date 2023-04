Wetter

Meist trocken bei 10 bis 17 Grad

Das Wetter: Zunächst wolkig bis stark bewölkt, im Südosten gebietsweise noch leichte Schauer, sonst meist trocken. Am Nachmittag vor allem im Südwesten Auflockerungen. Höchsttemperaturen 10 bis 17 Grad. Am morgigen Ostermontag zunehmend auflockert oder sonnig. Am Abend im äußersten Westen etwas Regen. 14 bis 20 Grad.

09.04.2023