Wetter Meist trocken bei 3 bis 8 Grad

Das Wetter: Meist aufgelockerte Bewölkung, an den Alpen auch sonnig bei Werten zwischen 3 und 8 Grad. Morgen nach Nebelauflösung im Süden und Osten Auflockerungen, im Alpenvorland und in höheren Lagen sonnig. Im Tagesverlauf von Nordwesten her Aufzug dichter Bewölkung und stellenweise Regen. 3 bis 7 Grad.

18.01.2022