Hohenzollernbrücke Köln (picture-alliance / dpa)

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordhälfte locker bewölkt mit sonnigen Abschnitten. In der Mitte und im Süden viele Wolken und schauerartige Niederschläge. 4 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.