Viel Sonnenschein (Imago / Rolf Poss)

Im Osten und Südosten wolkig, örtlich auch stark bewölkt, sonst Wechsel aus wolkigen und sonnigen Abschnitten und trocken. Höchsttemperaturen 7 bis 14 Grad im Süden und Osten, im Westen und Nordwesten 15 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Morgen in der östlichen Hälfte weiter wolkig und hier und da etwas Regen, in den restlichen Landesteilen neben lockeren Wolkenfeldern wieder längere Zeit sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 10 Grad an der Ostsee und knapp 20 Grad am Rhein.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.