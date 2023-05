Wetter

Meist trocken, im Süden Gewitter möglich, 12 bis 21 Grad

Das Wetter: Nach zunächst sonnigem Beginn im Süden zunehmend dicht bewölkt. Später in den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. Im Norden wechselnd bis gering bewölkt mit sonnigen Abschnitten. 12 bis 21 Grad. Am morgigen Samstag sonnige Abschnitte, zeitweise Durchzug dichterer Wolkenfelder. 17 bis 23 Grad, an den Küsten um 14 Grad.

19.05.2023