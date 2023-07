Das Wetter: Meist ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Kaum Schauer (Archivbild). (picture alliance / dpa / greatif / Florian Gaul)

Morgen zunächst meist heiter, später Quellwolken. Vorwiegend im Norden und Nordwesten einzelne Schauer, sonst weitgehend trocken. Höchstwerte: meist 20 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag von Westen her bewölkt, vermehrt Schauer oder schauerartiger Regen und kurze Gewitter. Am Nachmittag nach Osten ausweitend und intensivierend, örtlich mit Starkregen und Sturmböen. Auch an den Alpen zunehmend Schauer und Gewitter. 18 bis 27 Grad.

