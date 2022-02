Wetter Meist trocken und weiter stürmisch

Das Wetter: Am Vormittag im Osten noch etwas Regen, später von Westen und Nordwesten her neu aufkommende, teils heftige Regenfälle. Im Süden und Südwesten trocken. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. Im Nordosten mkäßiger, sonst frischer bis starker und in Böen stürmischer Wind. Im Bergland teils schwere und orkanartige Sturmböen.

20.02.2022