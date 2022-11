Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Nordwesten und Westen bewölkt mit Schauern, auch im Südosten etwas Regen. Sonst gering bewölkt oder klar. Gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 11 bis 4 Grad. Am Tag meist wechselnd oder gering bewölkt, gebietsweise auch länger sonnig. An der See sowie im Süden wolkig und einzelne Schauer. Temperaturen 11 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Nordwesten und Westen Bewölkungsverdichtung und im Tagesverlauf einsetzender Regen. Im Rest des Landes wechselnd bewölkt, im Osten und Südosten auch länger sonnig. 12 bis 18 Grad.

