Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Südhälfte anfangs noch gebietsweise Schauer. Sonst locker bewölkt, vor allem an den Küsten sonnig. 14 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.