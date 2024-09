Wetter

Meist wolkig mit Auflockerungen - Regen im Südosten - 11 bis 19 Grad

Das Wetter: Heute wolkig mit Auflockerungen. Von der Ostsee bis zur Prignitz und im Südwesten länger sonnig. Im Tagesverlauf in der Lausitz und Ostsachsen sowie in Ostbayern neuer Regen. Nachmittagswerte zwischen 11 Grad in Südostbayern und 19 Grad am Niederrhein sowie an der Ems. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In den Hochlagen der östlichen Mittelgebirge noch immer teils stürmisch.