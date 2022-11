Wetter

Meist wolkig und trocken, im Süden Regen

Das Wetter: Tagsüber im Süden stark bewölkt und gebietsweise Regen, in den Alpen ab etwa 1.200 Meter etwas Schnee. An der Nordsee einzelne Schauer. Sonst nach Nebelauflösung heiter, teils wolkig und trocken. Höchsttemperaturen 8 bis 14 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen stark bewölkt, örtlich Regen, am Nachmittag auch in der Mitte. Sonst teils bewölkt, teils sonnig. 8 bis 15 Grad.

05.11.2022