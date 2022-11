Wetter

Meist wolkig und trocken, im Süden Regen

Das Wetter: Tagsüber im Süden stark bewölkt und gebietsweise Regen, in den Alpen ab etwa 1.200 Meter etwas Schnee. An der Nordsee einzelne Schauer. Sonst verbreitet sonnig und trocken. Höchsttemperaturen 8 bis 14 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen stark bewölkt, örtlich Regen, am Nachmittag auch in der Mitte. Sonst teils bewölkt, teils sonnig. 8 bis 15 Grad.

05.11.2022