Die AfD ruft mit Online-Portalen, auf dem Schüler politische Äußerungen von Lehrern melden können, heftigen Protest hervor.

Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag will nach dem Vorbild ihrer Hamburger Kollegen ein entsprechendes Portal bereits in der kommenden Woche an den Start bringen, sagte der AfD-Abgeordnete Königer bei einer Pressekonferenz der Partei im Potsdamer Parlamentsgebäude. Laut den Zeitungen der Funke Mediengruppe gibt es nach Hamburg und Brandenburg in acht Ländern Pläne oder Überlegungen, eine entsprechende Seite einzurichten: in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann kritisierte die AfD-Pläne. Jetzt werde sozusagen offenes Denunziantentum organisiert. Der Grünen-Politiker sprach von Bausteinen ins Totalitäre.



Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und der Deutsche Lehrerverband übten scharfe Kritik an den bereits realisierten oder geplanten Portalen. Es passe ins Bild, dass eine Partei, die Andersdenkende ausgrenzen will, jetzt Plattformen schafft, auf denen man Leute mit anderen Meinungen denunzieren könner, hieß es aus dem GEW-Vorstand. Lehrerverbands-Präsident Meidinger sprach von einer beängstigenden Entwicklung. Das Beispiel Hamburg zeige sich allerdings, dass der Versuch wegen vieler scherzhafter Meldungen nach hinten losgegangen sei. Unter anderem hatte auch die Sartiresendung "Heute Show" dazu aufgerufen, das Hamburger Portal mit Scherzmeldungen zu fluten.



Die AfD-Fraktion im Bundestag verteidigte die Online-Portale. Der parlamentarische Geschäftsführer Bauman sagte, die Plattformen hätten mit Denunzierung nichts zu tun. Viele Lehrer seien links oder links-grün eingestellt. Die AfD habe auch bereits Hinweise darauf, dass Lehrer sich aufgerufen fühlten, ihre politische Sicht auf die AfD in der Schule zu thematisieren. Zum Teil würden dabei harsche Bilder der AfD gezeichnet: als radikal, unmenschlich, kalt, sagte Baumann. Die Portale könnten dem etwas entgegensetzen.