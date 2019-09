Bundesjustizministerin Lambrecht will das Melderecht ändern, damit es Auskunftssperren zum Schutz etwa bedrohter Kommunalpolitiker geben kann.

Entsprechend äußerte sich die SPD-Politikerin im ARD-Fernsehen. Sie plädierte für eine rasche Neuregelung. Es könne nicht sein, dass Privatadressen von Kommunalpolitikern, aber auch von gesellschaftlich Engagierten in Netzen kursierten. Zugleich bekräftigte sie Pläne, wonach Plattformbetreiber dazu verpflichtet werden sollen, Taten wie etwa Volksverhetzung oder Morddrohungen an die Ermittlungsbehörden zu melden.



Der Grünen-Politiker von Notz kritisierte im "Handelsblatt", dass die derzeitigen Vorschriften an vielen Stellen zu unkonkret und Sanktionsmechanismen nicht ausreichend seien.