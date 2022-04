Rauch steigt auf über einer Stahlfabrik in Mariupol (Foto vom 18.04.2022). (IMAGO/Cover-Images)

In und unter den Werkshallen sollen sich mehrere hundert Zivilisten sowie ukrainische Soldaten aufhalten. Die Information konnte bislang nicht unabhängig überprüft werden. Sollte sie zutreffen, würde das Vorgehen der Anweisung von Russlands Präsident Putin widersprechen, das Gelände nicht zu erstürmen. Putin hatte dies in einer Fernsehsendung seinem Verteidigungsminister Schoigu aufgetragen.

Die ukrainischen Behörden wollten im Laufe des Tages einen neuen Versuch unternehmen, Bewohner von Mariupol über einen Fluchtkorridor in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben der Behörden in Luhansk gibt es in der Stadt Pokrowsk die Möglichkeit, die umkämpfte Region mit einem Zug zu verlassen.

Zudem gibt es unbestätigte Meldungen, wonach in der Stadt Odessa sechs Raketen eingeschlagen sein sollen.

