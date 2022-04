Ukrainischer Botschafter

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine, fordert von der Bundesregierung schärfere Sanktionen gegen Russland. (picture alliance/dpa)

Melnyk sagte im Deutschlandfunk, es reiche nicht, dass Steinmeier Reue zeige. Er würde sich wünschen, dass der Bundespräsident als Staatsoberhaupt die Regierung zur Lieferung von Panzern und anderen schweren Waffen bewegen könne. Bislang habe die Ukraine nur leichte Waffen wie Flugabwehrraketen und Panzerfäuste erhalten. Mit einer Panzerfaust könne man aber keine Gegenoffensive starten, so Melnyk.

Steinmeier hatte gestern Fehler in seiner eigenen Russland-Politik eingestanden. Man sei gescheitert mit der Errichtung eines gemeinsamen europäischen Hauses, in das Russland einbezogen werde. Im ZDF ergänzte Steinmeier heute früh, das Festhalten am Pipeline-Projekt Nord Stream 2 habe Deutschland viel "Kredit und Glaubwürdigkeit gekostet".

Diese Nachricht wurde am 05.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.