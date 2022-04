Ukrainischer Botschafter

Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine. (picture alliance/dpa)

Im RTL-Fernsehen bezeichnete er das Treffen als "sehr gut". Er habe bei der SPD-Vorsitzenden um mehr Verständnis geworben, dass für die Ukraine nicht nur schwere Waffen wichtig seien, sondern auch ein sofortiges Embargo auf Öl und Gas aus Russland. Weitere Einzelheiten des Gesprächs nannte Melnyk nicht. Esken habe darum gebeten, die Inhalte vertraulich zu behandeln.

Melnyk hatte in den vergangenen Wochen immer wieder einen zu russlandfreundlichen Kurs führender SPD-Politiker in der Vergangenheit kritisiert und mehr deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert. Der Botschafter und Esken waren bereits vor einigen Tagen ein erstes Mal zusammengekommen.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.