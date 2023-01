Geplanter Gipfel in New York

Ehemaliger Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Melnyk, der inzwischen einer der stellvertretenden Außenminister der Ukraine ist, sagte im Deutschlandfunk, Russland zeige zwar derzeit keine Bereitschaft zu ernsthaften Gesprächen. Dennoch müsse die Ukraine Vorbereitungen treffen, um den zehn Punkte umfassenden Friedensplan ihres Präsidenten Selenskyj abzuarbeiten. Die Ukrainer seien diejenigen, die am meisten unter dem Krieg litten. Kuleba hatte die Friedenskonferenz vor Kurzem angeregt. Sie soll nach seinem Willen Ende Februar am Sitz der Vereinten Nationen in New York stattfinden.

Direkte Verhandlungen mit Russland lehnte Kuleba ab. Melnyk betonte, diese Frage stelle sich aktuell ohnehin nicht. Man bekomme keinerlei Signale aus Moskau, dass Präsident Putin zu Gesprächen mit Selenskyj bereit sei.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.