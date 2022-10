Die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. (AP / Luca Bruno)

Die Politikerin der rechtsradikalen Fratelli d'Italia sagte in ihrer ersten Regierungserklärung in Rom, Italien werde sich keiner Fremdbestimmung durch das Ausland unterwerfen. Die Europäische Union dürfe kein Club sein, in dem es Mitglieder erster Klasse und solche zweiter Klassse gebe. Zugleich erklärte Meloni, Italien sei "voll und ganz Teil Europas und der westlichen Welt" und wolle die europäische Integration "nicht bremsen oder sabotieren". Auch werde Italien weiterhin ein verlässlicher NATO-Partner bleiben. Zugleich kündigte sie an, ihre Regierung werde aktiv gegen den illegalen Menschenhandel im Mittelmeer vorgehen.

Am Abend ist eine Vertrauensabstimmung vorgesehen. Eine Zustimmung gilt als sicher, da Melonis Rechtsbündnis eine Mehrheit im Parlament hat. Morgen soll dann die ebenfalls erforderliche zweite Vertrauensabstimmung folgen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.