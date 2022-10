Giorgia Meloni, Parteichefin der rechtsradikalen Fratelli d'Italia, spricht vor Teilnehmern einer Landwirtschaftsmesse in Mailand. (AP / Luca Bruno)

In ihrer ersten Rede nach der Parlamentswahl kündigte die rechtsradikale Politikerin in Mailand an, Italien werde seine nationalen Belange verteidigen. Das Land habe sich zuletzt von europäischen Partnern herumkommandieren lassen und sei nicht gleichberechtigt. Das werde sich in den nächsten Monaten ändern, erklärte Meloni. Sie betonte, dies bedeute keine negative Haltung gegenüber anderen - vielmehr handele es sich um eine positive Haltung gegenüber sich selbst.

Meloni hatte mit ihrer Partei "Fratelli d'Italia" vor einer Woche die Parlamentswahl in Italien gewonnen. Im Wahlkampf war sie gemeinsam mit der "Forza Italia" des früheren Ministerpräsidenten Berlusconi sowie der "Lega" mit ihrem Vorsitzenden Salvini ein rechtspopulistisches Bündnis eingegangen.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.