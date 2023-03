Crotone, Italien: 70 Menschen starben bei einem Bootsunglück am 25.2.2023 (AFP / ALESSANDRO SERRANO)

Die italienischen Behörden seien von der Grenzschutzagentur Frontex nicht wegen einer Notsituation kontaktiert worden, sagte Meloni während eines Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Ein Flugzeug von Frontex hatte das Holzboot am Abend des 25. Februar erfasst und lediglich die Sichtung nach Rom gemeldet. Daraufhin war nicht die Küstenwache, sondern die in Italien für Grenzangelegenheiten zuständige Finanzpolizei ausgerückt. Deren Schiffe mussten aufgrund des hohen Wellengangs rasch in den Hafen zurückkehren. Die Finanzpolizei in Italien ist vergleichbar mit dem Zoll in Deutschland.

Wenige Stunden später sank das Boot vor der Stadt Crotone bei hohem Wellengang. Mittlerweile sind 70 Tote bestätigt. Wegen der Ereignisse ermittelt die Staatsanwaltschaft.

